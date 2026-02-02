Ratusan Warga Pekanbaru Berdemonstrasi di THM New Paragon, Begini Tuntutannya

jpnn.com, PEKANBARU - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Riau Antimaksiat (FORMARAM) menyeruduk Tempat Hiburan Malam (THM) New Paragon KTV Pool and Cafe di Jalan Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Senin (2/2/2026).

Massa menuntut THM tersebut segera ditutup karena melanggar norma agama, budaya Melayu serta peraturan daerah.

Aksi dimulai dengan pelaksanaan salat Ashar berjemaah di Masjid Nurul Ikhlas, Jalan Setia Budi, yang menjadi titik kumpul massa.

Seusai berdoa bersama, ratusan peserta aksi melakukan long march menuju lokasi New Paragon.

Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dalam aksi tersebut, di antaranya mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution, tokoh masyarakat Azlaini Agus, mantan anggota DPRD Riau Ade Hartati, jajaran pengurus FORMARAM, tokoh agama serta puluhan mahasiswa Universitas Riau.

Setibanya di lokasi, massa aksi mengawali kegiatan dengan doa bersama untuk keselamatan dan ketenteraman masyarakat Kota Pekanbaru.

Aksi kemudian dilanjutkan dengan orasi secara bergantian dari para tokoh.

Edy Natar Nasution dalam orasinya menegaskan penolakannya terhadap keberadaan THM karena tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya Melayu yang menjadi jati diri masyarakat Riau.