Ratusan Warga Serbu Beras Murah dari Polda Riau di Sukajadi  

jpnn.com - PEKANBARU - Ratusan warga memadati halaman Mapolsek Sukajadi, Kamis (14/8) pagi untuk mendapatkan beras murah berkualitas dengan harga murah.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah Polri ini digelar oleh Polresta Pekanbaru dan Polsek Sukajadi bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Riau-Kepri, sebagai langkah nyata menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah melonjaknya harga di pasaran.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turun langsung meninjau jalannya pasar murah. Dia didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Kehadiran Irjen Herry untuk memastikan distribusi berlangsung tertib dan tepat sasaran.

“Program Gerakan Pangan Murah ini digelar serentak di 27 titik di 12 kabupaten/kota se-Riau. Hari ini saja, 51 ton beras disalurkan, termasuk 5 ton di Sukajadi. Kami pun menyediakan minyak goreng dan gula dengan harga di bawah pasar,” ujar Irjen Herry.

Harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibanding pasaran, di antaranya Beras SPHP 5 ton seharga Rp59.000 per 5 kg, minyak goreng merek Minyak Kita sebanyak 1 ton (1.000 liter) seharga Rp15.000 per liter (harga pasar Rp17.000), dan gula pasir 500 kg seharga Rp17.500 per kilogram (harga pasar Rp19.000).

Irjen Herry menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media, agar distribusi pangan berjalan lancar, aman, dan transparan.

“Kegiatan ini bukan sekadar meredam gejolak harga, tetapi langkah strategis memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sinergi Polri, Bulog, dan masyarakat adalah kunci, dan kami ingin ini terus berlanjut,” tuturnya.