Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rawa Buaya Jakbar Masih Terendam Banjir Setinggi 60 Cm

Selasa, 13 Januari 2026 – 00:00 WIB
Rawa Buaya Jakbar Masih Terendam Banjir Setinggi 60 Cm - JPNN.COM
Permukiman di Jalan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir setinggi sekitar 60 sentimeter hingga Senin (12/1/2026) malam. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Banjir setinggi sekitar 60 sentimeter masih merendam permukiman di Jalan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hingga Senin malam.

Salah satu titik banjir terparah berada di tikungan menuju ke Jalan Bojong Indah Raya dengan ketinggian genangan mencapai lutut orang dewasa.

Seorang warga Yasin (48), menyebut banjir telah menggenang sejak pukul 04.00 WIB.

Baca Juga:

"Hujan deras, naik terus, tuh, air," katanya di lokasi, Senin.

Yasin menyebut kawasan rumahnya memang rawan banjir karena kondisi jalan yang membentuk cekungan di bagian tengah.

Tak ayal saat hujan deras mengguyur dan air Kali Mookervart meluap, banjir tak lagi terhindarkan.

Baca Juga:

"Karena di sini bentuknya cekung, di dekat jalan raya enggak banjir karena lebih tinggi. Nah, rumah saya pas paling rendah," kata dia.

Menurutnya, banjir sempat surut pada sekitar pukul 14.00 WIB dan membuat warga mengira jalanan akan cepat kering.

Banjir setinggi sekitar 60 sentimeter masih merendam permukiman di Jalan Rawa Buaya, Jakbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Rawa Buaya  Jakbar  Jakarta Barat 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp