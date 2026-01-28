Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Rawan Terkontaminasi, Tim SAR Longsor Cisarua Divaksinasi

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:05 WIB
Rawan Terkontaminasi, Tim SAR Longsor Cisarua Divaksinasi - JPNN.COM
Tim SAR Gabungan dalam operasi pencarian korban tertimbun material longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - KBB - Pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, memasuki hari kelima.

Saat ini terhitung lebih dari 30 korban jiwa belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian mengatakan, Tim SAR Gabungan yang bertugas melakukan pencarian korban mulai mendapatkan suntikan vaksin dan pemberian vitamin.

Baca Juga:

Hal ini agar mereka terhindari dari berbagai macam virus atau bakteri yang disebabkan dari jenazah korban longsor.

"Kami dapat bantuan dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan dinas kesehatan terkait kesehatan kondisi Tim SAR Gabungan. Artinya, ada vitamin, vaksin, diberikan dan ini sangat berarti untuk para pencari," kata Ade di lokasi bencana, Rabu (28/1).

Selain pemberian vaksin dan vitamin, tim kesehatan pun diterjunkan di setiap titik pencarian korban. Ini dilakukan demi mengantisipasi ketika ada pencari yang mengalami kurang sehat badan atau terjadi sesuatu saat mencari korban di Pasirlangu.

Baca Juga:

"Karena di lapangan ini ada potensi maka dari dinkes diterjunkan tim dokter atau kesehatan di setiap site pencarian sehingga ketika ada sesuatu bisa langsung turun membantu," tuturnya.

Perihal tenggat waktu pencarian korban, Ade mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta agar dilakukan selama 14 hari.

Para petugas pencari korban longsor Cisarua KBB, dapat suntikan vaksin hingga vitamin agar terhindar dari berbagai macam virus dan bakteri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cisarua  korban longsor Cisarua  SAR Longsor Cisarua  Longsor 
BERITA LONGSOR CISARUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp