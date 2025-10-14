Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Ray Bilang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Semrawut

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:57 WIB
Ray Bilang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Semrawut - JPNN.COM
Prabowo Subianto. Foto: Dicky Bisinglasi/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti melihat kesemrawutan mendominasi warna pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menjabat Presiden RI sejak 20 Oktober 2024.

"Satu tahun kepemimpinan Prabowo, yang terasa dan menonjol itu kesemrawutan," kata Ray, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Dia menilai, antara satu program dengan yang lainnya dikelola tanpa komando yang jelas. 

"Bergerak sendiri-sendiri dan kadang sekadar letupan," ujar Ray.

Misalnya, kata aktivis prodemokrasi itu, soal Kementerian BUMN. Tak pernah nyata dibubarkan, tetapi tidak juga diisi. 

Baca Juga:

Menurut Ray, pemerintahan era Prabowo memiliki banyak pejabat, tetapi praktik tanggung tidak jelas.

Dia pun menyinggung tiga wamen di Kemendagri. Namun, para pejabat itu tak mampu menjawab keresahan daerah terkait transfer dana. 

Ray menangkap sisi kesemrawutan selama setahun Prabowo Subianto menjabat Presiden RI. Apa alasannya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   1 tahun Prabowo  Prabowo  Ray Rangkuti  Pemerintahan Prabowo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp