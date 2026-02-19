Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilpres

Ray Rangkuti: Sjafrie Sjamsoeddin Tambah Daftar Capres Individu di Pilpres 2029

Kamis, 19 Februari 2026 – 20:21 WIB
Ray Rangkuti: Sjafrie Sjamsoeddin Tambah Daftar Capres Individu di Pilpres 2029 - JPNN.COM
Pengamat Politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di bursa calon presiden menambahkan daftar calon individu di Pilpres 2029.

Menurut Ray, fenomena ini bukanlah hal yang baru dalam perpolitikan Indonesia.

"Makin banyak peluang bagi tokoh-tokoh individual untuk dapat dicalonkan sebagai pemimpin nasional. Kehadiran Sjafrie Sjamsoeddin memperpanjang deretan mama itu (capres individu), muncul karena kiprah sendiri, tanpa partai,” ujar Ray Rangkuti, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga:

Ray menegaskan kecenderungan tersebut bukanlah sesuatu yang baru.

Dia mencontohkan di kontestasi pilkada, calon-calon individual banyak bermunculan dan bahkan banyak yang sukses menjadi kepala daerah.

"Sebagian mereka memang tetap dicalonkan partai. Tapi, mereka membangun citra melalui akselerasi individual mereka sendiri. Seturut dengan itu, tokoh-tokoh partai makin kurang diminati," tegas Ray.

Baca Juga:

Ray juga menilai kehadiran Sjafrie Sjamsoeddin juga menambah daftar saingan bagi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, posisi Gibran makin dikejar oleh tokoh-tokoh lain.

"Sekalipun namanya masih bertengger sebagai cawapres dengan elektabilitas tertinggi, tetapi kehadiran individu-individu baru menambah banyaknya calon yang layak dipertimbangkan oleh Prabowo. Dan, itu dengan sendirinya, membuat peluang Gibran terpepet," ujar Ray.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kehadiran Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di bursa calon presiden menambahkan daftar calon individu di Pilres 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pilpres 2029  capres 2029  Ray Rangkuti  pengamat 
BERITA PILPRES 2029 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp