JPNN.com - Nasional - Hukum

Ray Tantang Presiden Prabowo Buktikan Pernyataan dengan Menangkap Riza Chalid

Senin, 24 November 2025 – 22:52 WIB
Ray Rangkuti. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus mengoordinasi semua potensi negara untuk membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Muhammad Riza Chalid (MRC). Kasus dugaan korupsi yang dilakukan MRC harus dituntaskan.

Upaya menangkap MRC, menurut Ray, tidak bisa hanya mengandalkan Kejagung.

Dalam posisi MRC yang berada di luar negeri dan dikabarkan ada ‘perlindungan khusus’ maka Presiden Prabowo harus turun tangan.

“Ini juga memerlukan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya Kejaksaan, tapi juga kepolisian, interpol, dan sebagainya. Dan kasus seperti ini memang harus ada back up dari presiden,” kata Ray Rangkuti.

Diingatkannya, jika MRC tidak ditangkap maka akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Dalam artian, kata Ray Rangkuti, seseorang bisa lari dari tanggung jawab hukum dengan melarikan diri ke luar negeri. Termasuk kesan negara tidak berdaya ketika ada seorang tersangka dilindungi negara lain.

Ray Rangkuti mengatakan, Presiden Prabowo juga sudah berjanji akan menangkap para koruptor, walaupu mereka kabur sampai ke Antartika.

“Pak Presiden dulu bilang akan menangkap koruptor sampai ke Antartika,” ungkap Ray Rangkuti.

Jika bisa menangkap Muhammad Riza Chalid, maka Presiden Prabowo akan benar-benar membuktikan pernyataannya

