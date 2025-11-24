Ray Tantang Presiden Prabowo Buktikan Pernyataan dengan Menangkap Riza Chalid

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan Presiden Prabowo Subianto harus mengoordinasi semua potensi negara untuk membantu Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Muhammad Riza Chalid (MRC). Kasus dugaan korupsi yang dilakukan MRC harus dituntaskan.

Upaya menangkap MRC, menurut Ray, tidak bisa hanya mengandalkan Kejagung.

Dalam posisi MRC yang berada di luar negeri dan dikabarkan ada ‘perlindungan khusus’ maka Presiden Prabowo harus turun tangan.

Baca Juga: Pengamat Apresiasi Penetapan Riza Chalid Tersangka Mafia Migas

“Ini juga memerlukan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya Kejaksaan, tapi juga kepolisian, interpol, dan sebagainya. Dan kasus seperti ini memang harus ada back up dari presiden,” kata Ray Rangkuti.

Diingatkannya, jika MRC tidak ditangkap maka akan menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Dalam artian, kata Ray Rangkuti, seseorang bisa lari dari tanggung jawab hukum dengan melarikan diri ke luar negeri. Termasuk kesan negara tidak berdaya ketika ada seorang tersangka dilindungi negara lain.

Ray Rangkuti mengatakan, Presiden Prabowo juga sudah berjanji akan menangkap para koruptor, walaupu mereka kabur sampai ke Antartika.

“Pak Presiden dulu bilang akan menangkap koruptor sampai ke Antartika,” ungkap Ray Rangkuti.