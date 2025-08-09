Ray Zulham Pimpin Perbati 2025–2029, Ini Daftar Lengkap Pengurusnya
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perbati Ray Zulham Farras Nugraha bersama jajaran Pengurus Besar Tinju Indonesia periode 2025–2029 resmi dikukuhkan di Jakarta, Minggu (9/8/2025).
Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) resmi dilantik untuk periode 2025–2029 dengan Ray Zulham Farras Nugraha sebagai Ketua Umum. Pelantikan ini menandai era baru pembinaan tinju amatir Indonesia, sekaligus mengukuhkan Perbati sebagai induk organisasi yang berafiliasi dengan World Boxing, federasi internasional yang diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Dalam kepengurusan baru ini, Perbati memadukan unsur tokoh olahraga, pejabat publik, pelatih, mantan atlet, serta profesional di berbagai bidang.
Susunan pengurus resmi tertuang dalam SK Kepengurusan Perbati 2025–2029 sebagai berikut:
Dewan Penasehat
Johni Asadoma
Bobby Fadhilah
Martin Daniel T
Ferry Moniaga
Made Muliawan Arya
Chandra A. Setiawan
Dewan Pembina
Habiburokhman
Nazarudin Dek Gam
Rano Alfath
Darmawan Prasodjo
Pimpinan Inti