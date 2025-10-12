Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Rayakan 1 Tahun, Osbond Gym MSP Umumkan Ekspansi Fasilitas Baru

Minggu, 12 Oktober 2025 – 20:31 WIB
Ki-ka: Mahfud (Business Manager), Adi (GX Manager), Jimmy (Fitness Manager). Foto: dok. Osbond Gym

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan perjalanan satu tahun yang penuh semangat dan pencapaian, Osbond Gym Metro Sunter Plaza (MSP) menggelar perayaan spesial yang hangat dan penuh energi.

Acara ini menjadi momentum berharga untuk merayakan kebersamaan komunitas fitness yang telah tumbuh selama setahun terakhir, sekaligus memperkenalkan rencana ekspansi fasilitas terbaru demi meningkatkan pengalaman berolahraga bagi para member.

Perayaan dimulai pukul 17.00 WIB dengan sebuah kelas Zumba yang memompa adrenalin. Instruktur profesional memimpin puluhan peserta dalam gerakan dinamis dan musik yang menghidupkan suasana.

Tak hanya membakar kalori, sesi ini juga menghadirkan momen kebersamaan yang menyenangkan antar member dan tim manajemen.

Setelah tubuh berkeringat dan senyum merekah, acara dilanjutkan dengan momen simbolis pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas dukungan para member selama satu tahun terakhir.

Suasana hangat dan akrab terasa saat manajemen menyampaikan apresiasi kepada komunitas yang telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan Osbond Gym MSP.

Salah satu highlight dari perayaan ini adalah pengumuman pemenang program “Rise in 90 Days”, kompetisi transformasi gaya hidup sehat yang berlangsung selama tiga bulan.

Program ini mendorong peserta untuk menjaga konsistensi latihan, pola makan sehat, dan komitmen terhadap perubahan.

Osbond Gym MSP rayakan 1 tahun dengan kelas Zumba, hadiah menarik, dan umumkan ekspansi lantai baru.

