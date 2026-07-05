Rayakan 10 Tahun, CATCHPLAY+ Hadirkan K-Drama Vertikal

jpnn.com, JAKARTA - CATCHPLAY+ merayakan satu dekade di Indonesia dengan memperluas format konten dan ekosistem distribusi.

Menandai ulang tahun ke-10, CATCHPLAY+ meluncurkan CATCHPLAY LITE, sebuah hub hiburan vertikal premium untuk pengguna seluler, hingga pengumuman jajaran film blockbuster mendatang.

CEO CATCHPLAY Group, Daphne Yang mengatakan, 10 tahun terakhir ini tak akan terwujud tanpa kepercayaan dan dukungan dari para mitra serta pelanggan kami di Indonesia.

"Saat melihat kembali perjalanan ini dengan rasa syukur, kami percaya bahwa masa depan dunia hiburan dan storytelling baru saja dimulai. Kami tengah bertransformasi dari sekadar kurator butik' menjadi destinasi hiburan yang menyeluruh, menawarkan konten yang lebih beragam serta aksesibilitas yang lebih luas agar selaras dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia," ujar Daphne Yang.

Dalam momen tersebut, CATCHPLAY+ memperkenalkan CATCHPLAY LITE, sebuah ruang hiburan vertikal khusus di dalam aplikasinya.

Mengusung pengalaman layar penuh berasio 9:16, fitur tersebut menyajikan drama pendek yang imersif dan dioptimalkan untuk menemani perjalanan harian maupun waktu istirahat singkat.

Perilisan perdana itu memanfaatkan tingginya permintaan konten Korea, melalui kemitraan dengan empat raksasa hiburan asal Korea Selatan, termasuk CJ ENM HK dan b.able.

Selain itu, kemitraan eksklusif berupa branded zone dengan platform vertikal Korea yang tengah naik daun, Sero, menghadirkan penayangan perdana film dan serial vertikal secara serentak di CATCHPLAY+ seluruh wilayah regional.