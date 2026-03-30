Rayakan 20 Tahun Inovasi, Infobip Adopsi AI untuk Hyper-Personalization di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Platform komunikasi cloud global berbasis AI Infobip, merayakan dua dekade perjalanan dalam mentransformasi cara bisnis dan konsumen saling terhubung.

Secara global, Infobip memprediksi gelombang transformasi dalam interaksi (engagement) brand-konsumen akan segera terjadi.

Model komunikasi yang selama ini didominasi oleh application-to-person (A2P) messaging akan beralih ke model agent-to-person, dan pada akhirnya menuju interaksi agent-to-agent yang sepenuhnya independen pada 2030.

Seiring pergeseran yang semakin cepat, Infobip melihat Agentic AI sebagai babak baru yang akan mendefinisikan ulang interaksi antara brand dan konsumen.

“Cara kita berkomunikasi dengan brand terus berevolusi. Di era baru Agentic AI ini, brand harus memanfaatkan peluang untuk mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih holistik. Mereka perlu mengoptimalkan hyper-personalization lewat adopsi Agentic AI serta saluran komunikasi yang lebih interaktif seperti RCS dan WhatsApp," ujar Silvio Kuti?, CEO Infobip.

Di Indonesia, evolusi global ini mulai terlihat nyata. Sejak memasuki pasar pada 2016, Infobip menyaksikan percepatan digital yang pesat, didorong oleh meningkatnya penetrasi ponsel dan perubahan perilaku konsumen.

Dalam beberapa tahun terakhir, Infobip juga mendukung peningkatan adopsi GenAI untuk kebutuhan engagement brand di berbagai industri.

Berdasarkan laporan Messaging Trends 2025 dari Infobip, 50% adopsi AI di Indonesia didorong oleh GenAI.