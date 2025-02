Rayakan 20 Tahun, Radwimps Beri Persembahan Spesial

jpnn.com, JEPANG - Band rock asal Jepang, Radwimps merayakan usia ke-20 sejak debut single 25kome No Senshokutai yang dirilis 2005.

Demi memperingati momen spesial itu, Radwimps meluncurkan sebuah situs khusus untuk memotret perjalanan karier musik.

Situs tersebut menampilkan beberapa hal yang menjadi tonggak sejarah Radwimps, termasuk karya penting yang keluarkan sepanjang tahun.

Selain itu, untuk pertama kalinya, Radwimps juga merilis 5 album pertama dalam format piringan hitam secara terbatas.

Dimulai dengan 'Batsu To Maru To Tsumi To' dari 2013 yang akan tersedia pada 7 Mei 2025.

Lalu disusul dengan pre-order LP lainnya, 'Batsu To Maru To Tsumi To', 'Zettaizetsumei', 'Arutokoroni No Teiri, RADWIMPS 4 -Okazu No Gohan-' dan 'RADWIMPS 3 -Mujintou ni Motteikiwasureta Ichimai'.

Peluncuran situs tersebut merupakan langkah pertama dari berbagai macam perayaan ulang tahun ke-20 Radwimps lainnya yang dilakukan tahun ini.

Dibentuk pertama kali pada 2001 dan debut pada 2005, Radwimps yang mengusung genre pop-rock berhasil menyita perhatian banyak orang.