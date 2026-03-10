Rayakan 20 Tahun, Tsubaki Hadirkan Hair Treatment Salon Jepang di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Selama dua dekade, Tsubaki konsisten hadir sebagai ahli perawatan rambut dari Jepang yang memaksimalkan kekuatan Camellia Oil, bahan alami yang dikenal luas akan manfaatnya dalam menjaga kelembapan, kelembutan, serta kilau alami rambut.

Dipadukan dengan teknologi perawatan rambut berkualitas salon Jepang, Tsubaki menyuguhkan rangkaian perawatan rambut yang dirancang untuk memberikan hasil rambut yang sehat dan terawat.

Memasuki tahun ke-20 perjalanan, Tsubaki menghadirkan pengalaman baru bagi para pencinta perawatan rambut di Indonesia melalui kolaborasi spesial bersama MOIR Salon.

Melalui kolaborasi tersebut, konsumen kini dapat merasakan langsung pengalaman perawatan rambut dengan kualitas salon Jepang menggunakan rangkaian produk Tsubaki di salon MOIR yang berlokasi di Tebet 1, Tebet 2, Kelapa Gading, Bekasi, dan Gading Serpong.

Kolaborasi itu menjadi bagian dari perayaan anniversary ke-20 Tsubaki sekaligus wujud komitmen brand dalam menghadirkan pengalaman penggunaan produk yang lebih optimal.

Dengan menggandeng salon profesional, Tsubaki ingin memberikan kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk merasakan langsung ‘salon-quality hair result’ melalui treatment yang menggunakan rangkaian produk Tsubaki secara profesional.

"Melalui kolaborasi dengan MOIR Salon, kami ingin menghadirkan cara baru bagi konsumen untuk mengenal Tsubaki, bukan hanya sebagai produk perawatan rambut, tetapi sebagai pengalaman perawatan rambut ala kualitas salon Jepang yang dapat dirasakan secara langsung. Kami berharap kolaborasi ini dapat membantu lebih banyak orang merasakan rambut yang lebih sehat, berkilau, dan mudah diatur,” ungkap Stevie Alexandra, Brand Manager Tsubaki Indonesia dalam keterangan resmi.

Program tersebut menyiapkan beberapa pilihan treatment yang dapat disesuaikan dengan kondisi rambut pelanggan.