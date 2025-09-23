Rayakan 23 Tahun, K-Link Nusantara Ungkap Rahasia Masih Solid

jpnn.com, JAKARTA - K-Link Nusantara kembali membuktikan eksistensi panjang dalam industri penjualan langsung melalui acara 23rd K-Link Nusantara Anniversary.

Acara tersebut diadakan dalam rangka merayakan 23 tahun K-Link Nusantara menjadi bagian kuat dari ekonomi masyarakat Indonesia.

Menjunjung tema 'United We Are Strong, Together We Are One' acara 23rd K-Link Nusantara Anniversary diadakan langsung pertama kali di Ballroom K-Link Tower, Jakarta dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia.

Beroperasi mulai dari 2002, perjalanan K-Link Nusantara selama 23 tahun tidak selalu mulus. Namun dengan inovasi, produk-produk kesehatan yang berkualitas, komitmen membayar bonus setiap bulannya, hingga sistem edukasi yang mengutamakan kekeluargaan.

K-Link Nusantara bertahan hingga sekarang di saat kompetitor satu-persatu runtuh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur K-Link Nusantara, Dato’ DR. H. Md. Radzi Saleh.

"Kita berada di dunia yang saat ini kalau mau sukses, harus pintar. Pintar dalam menyadari bahwa pasar terus berubah, tren terus berubah, dan semua yang besar akan ada akhirnya. Maka dari itu K-Link terus beradaptasi, tanpa merubah nilai-nilai utama yang kami percayai. Karena kita lahir di bumi untuk memberi manfaat kepada orang lain," ungkap Dato Radzi Saleh dalam keterangan resmi.

Semua terbukti melalui rekognisi leaders berprestasi pada acara 23rd K-Link Anniversary. Selama 23 tahun berdiri, K-Link Nusantara masih mencetak leaders bisnis berperingkat tinggi dengan total penghasilan puluhan hingga ratusan juta per bulan.

Total leaders yang mendapatkan rekognisi yakni 8 Crown Ambassador, 13 Warrior, 3 Elite, dan 3 Master. Masing-masing peringkat merupakan beberapa dari prestasi tertinggi dalam bisnis K-Link dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki jaringan bisnis yang meluas, sehat, dan aktif.