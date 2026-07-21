Rayakan 25 Tahun, Radja Gelar Konser Spesial di Bengkel Hall

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Radja memasuki usia ke-25 tahun pada 29 Juli 2026 mendatang.

Momen spesial bagi band yang dimotori oleh Ian Kasela dan Moldy itu bakal dirayakan lewat sebuah konser.

Radja akan menggelar konser di Bengkel Hall, SCBD, Jakarta pada 29 Juli 2026.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan penggemar kami yang setia dan juga penggemar yang baru mendengarkan kami. Bentuk syukur kami dengan menggelar konser ulang tahun ke-25 tahun yang pas jatuh di 29 Juli. Kami ingin berbagi kebahagiaan bersama para Radjaku di Bengkel Hall, SCBD nanti. Kita seru-seruan di sana nanti,” kata Ian Kasela.

Konser Radja tersebut dipromotori oleh Hype Life yang bekerja sama dengan pihak Bengkel Hall.

Bukan sekadar pertunjukan biasa, Radja memastikan bahwa konser nanti bakal spesial dan tidak terlupakan.

“25 tahun bukan sekedar perjalanan, tapi bukti bahwa setiap lagu hit telah menjadi bagian dari cerita hidup jutaan orang. Kini saatnya menghadirkan performa yang luar biasa, mengenang setiap kenangan dan menciptakan momen haru dalam malam yang akan dikenang selamanya,” beber Ian Kasela.

Dalam konser nanti, Radja tidak sendirian. Radja mengajak Charly Van Houten (Setia Band), Andika Mahesa (Kangen Band), Diskopantera, Cinderella, AXN, NAVA dan Frequents.