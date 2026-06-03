Rayakan 27 Tahun Perjalanan, Didimax Dapat Apresiasi dari Kepala Bappebti

jpnn.com, JAKARTA - PT Didi Max Berjangka (Didimax) merayakan hari jadi yang ke-27 dengan penuh rasa syukur atas perjalanan panjang perusahaan dalam mendukung perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

Momentum istimewa tersebut makin bermakna dengan apresiasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya.

Dalam ucapan resminya, Kepala Bappebti menyampaikan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan Didimax selama hampir tiga dekade.

“Atas nama keluarga besar Bappebti, kami mengucapkan Dirgahayu PT Didi Max Berjangka yang ke-27. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi nyata selama 27 tahun dalam mendukung pengembangan industri berjangka komoditi di Indonesia,” ungkap Tirta Karma Senjaya, Kepala Bappebti dalam keterangan resmi.

Apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Didimax dalam mendukung pertumbuhan industri perdagangan berjangka yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Selama 27 tahun beroperasi, Didimax secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas layanan, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan literasi terkait perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

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Komisaris Utama Didimax Yadi Supriyadi menyampaikan bahwa perjalanan perusahaan hingga mencapai usia 27 tahun tidak terlepas dari kepercayaan para nasabah, dukungan regulator, serta kerja keras seluruh insan perusahaan yang terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan bisnis.

“Peringatan 27 tahun Didimax menjadi momentum refleksi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkembang. Apresiasi yang diberikan oleh Bappebti merupakan kehormatan sekaligus dorongan bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri perdagangan berjangka komoditi nasional,” ujar Yadi Supriyadi.