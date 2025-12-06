Rayakan 3 Tahun Beroperasi, MAIIN Gandaria Gelar Yoga for Charity hingga Coaching Clinic

jpnn.com, JAKARTA - MAIIN Gandaria, Sport Complex & Ecopark milik Triyasa merayakan tiga tahun beroperasi dengan menggelar serangkaian acara.

Perayaan itu diselenggarakan pada 29 November dan 6 Desember 2025.

Salah satu kegiatan, yakni Yoga for Charity: Movement for Change dalam rangka 16 Hari Anti-Kekerasan Berbasis Gender (16HAKBG) 2025 yang berkolaborasi dengan WeSpeakUp.org pada 29 November.

Seluruh biaya yang terkumpul dari pendaftaran akan disalurkan ke Yayasan Mestara Perempuan Berdaya untuk mendukung pendidikan perempuan dan anak-anak perempuan di Sumba Timur.

Di hari yang sama, MAIIN Gandaria juga berkolaborasi dengan Yayasan KDM dan Gelora.id menyelenggarakan coaching clinic mini soccer kepada 50 anak dari keluarga prasejahtera yang memiliki minat dan bakat sepak bola.

Puncak perayaan tiga tahun MAIIN Gandaria digelar pada 6 Desember 2025 dengan menghadirkan turnamen yang diikuti oleh 12 tim Mini Soccer dan 12 tim Basketball 3x3, serta dimeriahkan juga oleh dance dan DJ performance.

Direktur PT Triyasa Propertindo (Triyasa) M. Iqbal Prasetyo Utomo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung MAIIN Gandaria selama tiga tahun beroperasi.

Apresiasi khususnya disampaikan untuk komunitas serta akademi basket dan mini soccer yang telah menjadi pelanggan regular.