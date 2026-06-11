Rayakan 30 Tahun Inovasi, Lexar Umumkan Kemitraan Global dengan Timnas Argentina

jpnn.com, JAKARTA - Lexar, pemimpin global dalam solusi memori dan penyimpanan, merayakan ulang tahun yang ke-30 dengan mengadakan media gathering di Jakarta.

Acara tersebut menandai tonggak penting bagi Lexar yang sekaligus memperkenalkan kemitraan global bersejarah dengan Tim Nasional Sepak Bola Argentina (AFA) dan memaparkan visi untuk masa depan teknologi penyimpanan berbasis AI.

Sejak 1996, Lexar telah berkembang dari pelopor standar kartu memori menjadi merek global yang mendukung alur kerja para kreator, gamer, profesional, serta perangkat pintar generasi berikutnya.

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Berlandaskan fondasi tersebut, Lexar memasuki 2026 dengan fokus yang jelas: terus memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang sekaligus mempersiapkan masa depan yang dibentuk oleh alur kerja berbasis AI, mobilitas, dan data real-time.

Selama 30 tahun, Lexar telah membangun reputasinya berlandaskan tiga nilai inti - Profesionalisme, Inovasi, dan Layanan - dengan menghadirkan solusi penyimpanan yang terus berkembang seiring kebutuhan para fotografer, pembuat film, gamer, dan kreator mobile.

Sejak menetapkan standar industri untuk kecepatan baca kartu CF pada 1996, Lexar terus mendorong batas inovasi dalam teknologi kartu memori. Lexar Professional DIAMOND CFexpress 4.0 Type B Card memperkuat kepemimpinan tersebut dengan menghadirkan performa stabil untuk produksi sinema kelas atas, perekaman dengan bitrate ultra-tinggi, serta alur kerja 8K generasi berikutnya.

Terobosan produk dan teknologi telah mewarnai perjalanan Lexar sejak awal, secara konsisten mendorong batas inovasi di industri penyimpanan dan memori, mulai dari professional workflow pertama di dunia hingga kartu SD card berbahan logam penuh pertama di industri penyimpanan dan memori, Lexar ARMOR GOLD SDXC UHS-II Card, serta kartu microSD Express 1TB pertama di dunia, Lexar PLAY PRO microSDXC Express Card.

Lexar memahami bahwa penyimpanan bukan sekadar perangkat keras, melainkan sebuah solusi lengkap yang dapat dipercaya. Melalui perangkat seperti aplikasi Lexar dan dukungan menyeluruh, Lexar membantu konsumen melindungi, mengelola, serta menyimpan pekerjaan dan kenangan yang paling berharga.