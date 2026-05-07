Rayakan 30 Tahun, Sheila on 7 Beri Hadiah Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Yogyakarta, Sheila on 7 memperingati ulang tahun ke-30 pada 6 Mei 2026.

Merayakan momen spesial tersebut, band beranggotakan Duta Modjo (vokal), Eross Candra (gitar), Adam Subarkah (bass) itu mempersembahkan hadiah istimewa bagi Sheilagank, fan Sheila on 7.

Persembahan khusus yang diberikan Sheila on 7 yakni karya terbaru berupa single yang bertitel Sederhana. Lagu tersebut dirilis oleh 507 Records pada Rabu, 6 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan 30 tahun usia Sheila on 7.

"Jadi rilisnya memang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun kami yang ke-30 juga. Semoga Sheilagank suka," kata Adam Subarkah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu (6/5).

Tiga puluh tahun berkarier, Sheila on 7 memang terkenal akrab dengan Sheilagank yang tersebar di seluruh Indonesia hingga Malaysia. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga silaturahmi dengan fan garis keras tersebut.

Personel Sheila on 7 tidak memungkiri bahwa sejak pandemi, intensitas berkegiatan dengan Sheilagank agak berkurang karena kondisi. Oleh sebab itu, Duta Modjo berharap ke depan punya banyak waktu dan aktivitas bersama anggota Sheilagank.

"Kayak anniversary, biasanya kami datang. Itu agenda yang harus diwujudkan lagi, semoga ada waktunya," jelas Duta Modjo.

Meski jarang berkumpul, Sheila on 7 tetap berusaha menyenangkan hati Sheilagank. Di setiap kota yang didatangi, Sheila on 7 selalu memberi kesempatan untuk penggemar berfoto bersama.