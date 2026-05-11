JPNN.com - Entertainment - Film

Rayakan 35 Tahun, McDonald’s Indonesia Rilis Episode Baru “Sepenuhnya Indonesia'

Senin, 11 Mei 2026 – 17:44 WIB
Film pendek "Sepenuhnya Indonesia" oleh McDonalds. Foto: mcd

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah banjir konten yang serba sensasional, McDonald's Indonesia memilih cara berbeda untuk merayakan perjalanannya di tanah air.

Memasuki usia ke-35 tahun, restoran cepat saji itu kembali merilis episode kedua film pendek “Sepenuhnya Indonesia” yang resmi tayang sejak 17 April 2026.

Film tersebut melanjutkan cerita dari episode pertama yang sebelumnya mencuri perhatian publik dan ditonton lebih dari 52 juta kali di YouTube.

Kali ini, ceritanya dibuat lebih dekat dengan keseharian masyarakat lewat potongan-potongan momen sederhana yang akrab ditemui di sekitar.

Sapaan hangat, uluran tangan tanpa pamrih, hingga keakraban kecil yang sering dianggap biasa justru menjadi benang merah dalam episode terbaru itu.

McDonald’s Indonesia mencoba menangkap sisi lain kehidupan masyarakat, yang penuh nilai kebersamaan dan gotong royong.

Jika sebelumnya penonton diajak mengikuti perjalanan reflektif Ario Bayu, pada episode kedua pendekatan cerita dibuat lebih human-centric.

Nilai kebersamaan, rasa percaya, dan kepedulian antarsesama ditampilkan sebagai fondasi yang terus hidup di tengah masyarakat Indonesia.

TAGS   McDonald's  film pendek McDonalds Indonesia  film pendek sepenuhnya Indonesia  McDonalds Indonesia 
