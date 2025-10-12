Rayakan 5 Tahun di Indonesia, MG Tebar Diskon dan Bonus hingga Rp 200 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka merayakan lima tahun kehadirannya di Indonesia, MG Motor Indonesia menghadirkan program penawaran spesial dengan total keuntungan hingga Rp 200 juta.

Program penawaran tersebut berlaku untuk setiap pembelian mobil MG selama periode Oktober hingga November 2025.

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, menyebut program merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen atas kepercayaan yang telah diberikan selama lima tahun terakhir.

Baca Juga: Morris Garage Punya MGU9 untuk Bersaing dengan Mitsubishi Triton dan Ford Ranger

“Program spesial ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga wujud apresiasi kami kepada konsumen. Kami ingin memberikan value lebih bagi mereka yang memilih MG sebagai partner mobilitas sehari-hari,” ujar Jason dalam keterangan resminya, Minggu (12/10).

Penawaran berlaku untuk berbagai model, antara lain MG5 GT, MG HS, MG ZS, dan MG VS Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Selain potongan harga dan benefit hingga ratusan juta rupiah, konsumen juga mendapat asuransi gratis satu tahun, perawatan gratis hingga empat tahun, serta garansi lima tahun tanpa batasan kilometer.

Baca Juga: MG Motor Meresmikan Diler 3S di Yogyakarta dan Sukabumi

Mempermudah konsumen menikmati promo tersebut, MG juga menggelar rangkaian pameran mall-to-mall di sejumlah lokasi strategis Jakarta dan sekitarnya.

Pameran pertama berlangsung di Central Park Mall (Jakarta Barat) dan Summarecon Mall Serpong (Tangerang Selatan) pada 13–19 Oktober 2025.