Rayakan 50 Tahun Perjalanan, Polytron Luncurkan Kampanye Always On Bersama Sal Priadi

jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Polytron yang genap merayakan 50 tahun hadir dan tumbuh bersama keluarga Indonesia.

Sebagai bagian dari perjalanan emas ini, Polytron resmi meluncurkan kampanye Always On yang mengangkat Kisah Kita Bersama berkolaborasi dengan musisi Sal Priadi dalam rangkaian acara Polytron Fest 50th Anniversary yang digelar di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19-21 September 2025.

Festival tersebut juga akan hadir di Semarang pada 4–5 Oktober 2025 di Gajah Mada Plaza, sebagai upaya untuk semakin dekat dengan masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang perusahaan.

Kampanye Kisah Kita Bersama menegaskan bahwa perjalanan 50 tahun Polytron bukan hanya tentang sebuah merek nasional, melainkan kisah kolektif seluruh masyarakat Indonesia.

Dari ruang tamu hingga dapur, dari hiburan hingga keseharian, Polytron hadir dalam berbagai momen yang membentuk narasi kebersamaan. Pesan yang diusung adalah bahwa setiap individu memiliki cerita unik, dan ketika digabungkan, semua itu berpadu menjadi satu Kisah Kita Bersama. Semangat kolektivitas inilah yang ingin Polytron rayakan, sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan optimisme menuju masa depan.

“Polytron adalah perusahaan elektronik nasional yang selama 50 tahun tidak hanya bertahan, tetapi terus bertumbuh. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa Polytron paling memahami kebutuhan mereka. Kami memiliki strategi 3i (Invention, innovation dan improvement) dengan personalisasi produk yang relevan bagi setiap generasi, kami ingin terus menjadi bagian dari kisah hidup masyarakat Indonesia,” ungkap Albert Fleming, Head of Group Product Home Appliances Polytron.

Sejak berdiri di Kudus pada 1975, Polytron lahir dari keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu melahirkan produk elektronik sendiri meskipun pasar kala itu dikuasai produk Eropa dan Jepang.

Dengan sumber daya lokal dan semangat inovasi, Polytron berkembang menjadi pionir elektronik nasional yang menghadirkan produk relevan bagi masyarakat, dari televisi hitam putih pertama hingga diversifikasi produk modern seperti kendaraan listrik dan laptop Polytron Luxia.