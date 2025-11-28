Rayakan 50 Tahun, Summarecon Discovery Sebagai Ruang Ekshibisi

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan 50 tahun perjalanan, Summarecon membuka Summarecon Discovery, sebuah ruang ekshibisi di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, yang menampilkan milestone, nilai, dan kebijaksanaan perusahaan dalam membangun sembilan kawasan kota terpadu.

Dibuka untuk publik mulai 28 November 2025, galeri ini dirancang sebagai ruang edukasi dan eksplorasi mengenai bagaimana Founder Summarecon Soetjipto Nagaria bersama team Summarecon membangun kota yang “Aman, Nyaman, dan Lengkap”.

“Summarecon Discovery kami hadirkan sebagai ruang bagi publik untuk menelusuri perjalanan Summarecon, dari langkah awal di Kelapa Gading hingga berkembang menjadi pengembang sembilan Kota Terpadu. Lebih dari sekadar dokumentasi sejarah, ekshibisi ini menampilkan proses panjang pembangunan kota yang berlandaskan komitmen, integritas, dan inovasi berkelanjutan," kata President Director PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P. Adhi.

Baca Juga: Summarecon Hadirkan Mal Modern Berkonsep Alfresco Dining dan Ruang Terbuka Hijau

"Kami berharap ruang ini dapat memperkaya wawasan masyarakat tentang bagaimana sebuah kawasan direncanakan, dikembangkan, dan dijaga keberlanjutannya,” katanya.

Lebih lanjut, Adrianto menjelaskan secara visualisasi Summarecon Discovery menampilkan rangkaian arsip visual, instalasi digital, maket bangunan, dokumentasi sejarah, mural berskala besar, video perjalanan hingga penciptaan visualisasi karakter yang menggambarkan dinamika kehidupan sebuah Kota Terpadu dan latar belakang penciptaannya.

Ini 12 Zona Summarecon Discovery:

1. Foyer – Ikon Summarecon

2. Discovery of Life