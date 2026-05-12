Rayakan 7 Tahun Ricu's Secret, Ricky Cuaca Ajak Karyawan Berlibur ke Vietnam

jpnn.com, JAKARTA - Ricky Cuaca merayakan ulang tahun ke-7 bisnis kesehatan dan gaya hidup sehat miliknya, Ricu’s Secret, dengan mengajak seluruh karyawan berlibur ke Vietnam.

Perjalanan tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim yang telah mendukung pertumbuhan usaha selama tujuh tahun terakhir.

"Jadi, aku merasa tim juga pantas mendapatkan apresiasi dan waktu refreshing bareng," kata Ricky Cuaca dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Menurut Ricky, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda liburan, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan antaranggota tim.

Dia menilai kekompakan dan loyalitas karyawan merupakan faktor penting yang membuat Ricu’s Secret mampu bertahan dan terus berkembang.

"Kebersamaan itu penting banget. Aku percaya bisnis bisa terus berkembang kalau timnya solid dan saling dukung," ujarnya.

Ricu’s Secret didirikan dengan produk fiber BYFT sebagai produk unggulan dan kini telah berkembang dengan menghadirkan berbagai lini produk pendukung gaya hidup sehat.

Produk yang dipasarkan antara lain stevia cair, keripik buah dan sayur, meal replacement, hingga dry rub.