Rayakan 80 Tahun RI, PNM Ajak Anak Nasabah 3T Tunjukkan Kreativitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, dengan menggelar lomba mewarnai bagi anak-anak nasabah PNM Mekaar di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

Kegiatan dilaksanakan serentak di Ruang Pintar PNM dan Kantor Layanan PNM di berbagai daerah, Jumat (15/8/2025).

Lomba ini tidak hanya menjadi ajang kreativitas, tetapi juga sarana menanamkan nilai nasionalisme sejak dini.

Dengan tema “80 Tahun Indonesia Merdeka: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, peserta mewarnai gambar bertema kemerdekaan, pahlawan, dan keindahan alam Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan misi PNM untuk memberdayakan ekonomi keluarga sekaligus membangun karakter generasi muda.

“Kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi harus terus ditumbuhkan di hati setiap anak bangsa. Melalui lomba ini, kami berharap anak-anak di wilayah 3T makin mencintai Indonesia dan memahami arti merdeka dalam berkarya,” ujarnya.

Dodot menekankan pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme agar anak-anak tumbuh menjadi generasi peduli dan bangga terhadap bangsanya.

“Makin dini mereka mencintai negaranya, makin besar peluang kami memiliki masa depan yang kuat dan bersatu,” tambahnya.