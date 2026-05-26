Rayakan Dies Natalis ke-12, i3L Resmi Menjadi Universitas

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) secara resmi bertransformasi menjadi i3L University.

Momen tersebut diresmikan saat perayaan Dies Natalis ke-12 yang diselenggarakan pada Senin (25/5) di kampus i3L University, Jakarta.

Mengusung tema 'Shaping the Future Through Collaboration Across Academia, Industry, and Community', perayaan itu menjadi tonggak baru perjalanan i3L dalam memperluas kontribusi pendidikan tinggi, riset, dan inovasi bagi masyarakat.

Peresmian ditandai melalui seremoni Grand Launching sebagai simbol perubahan status i3L dari institusi menjadi universitas.

Momentum tersebut sekaligus menegaskan komitmen i3L University dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif di tengah perkembangan global yang semakin dinamis.

Acara dihadiri oleh tokoh penting dari pemerintahan, industri, hingga akademisi, di antaranya Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. apt. I Ketut Adnyana, M.Si., Ph.D., Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., Director of Corporate Regulatory, Quality & Manufacturing PT Kalbe Farma Tbk. Nurul Yusuf, dan Head of Strategic Regulatory Business Partner ParagonCorp Joanny Magdalena.

Keempat tokoh tersebut juga turut menyampaikan sambutan dan ucapan selamat atas transformasi resmi i3L menjadi i3L University sebagai tonggak baru dalam pengembangan pendidikan tinggi, riset, dan inovasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Rektor i3L University, Katherine, S.T., Ph.D., menyampaikan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan nama atau status institusi, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global melalui kolaborasi lintas sektor.