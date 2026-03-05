Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rayakan Dua Dekade Karier Bermusik, BIGBANG Umumkan Tur Dunia

Kamis, 05 Maret 2026 – 04:13 WIB
Rayakan Dua Dekade Karier Bermusik, BIGBANG Umumkan Tur Dunia
Penampilan spesial grup BIGBANG dalam ajang penghargaan MAMA Awards 2024 di Jepang pada 23 November 2024. Foto: Instagram/mnet_mama

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-pop BIGBANG dipastikan akan menggelar tur dunia tahun ini dalam rangka merayakan 20 tahun debut mereka.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pendiri sekaligus produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun-suk, melalui video yang diunggah di blog resmi perusahaan pada Rabu (4/3).

Dalam pernyataannya, Yang Hyun-suk mengatakan pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan para anggota untuk merealisasikan tur tersebut.

DIa menyebut pengalaman panjang bekerja bersama menjadi modal kuat untuk menghadirkan pertunjukan yang maksimal bagi para penggemar.

Tur dunia ini akan menghadirkan tiga anggota BIGBANG, yakni G-Dragon, Taeyang, dan Daesung. Konser tersebut sekaligus menandai kembalinya BIGBANG ke panggung musik internasional setelah cukup lama tidak aktif sebagai grup.

Jika terealisasi sesuai rencana, tur ini akan menjadi tur dunia pertama BIGBANG dalam sembilan tahun terakhir sejak rangkaian tur “Last Dance” pada 2017. Hingga kini, detail jadwal dan kota tujuan konser masih belum diumumkan oleh agensi.

BIGBANG sendiri debut pada 2006 dan dikenal sebagai salah satu pelopor gelombang awal K-pop yang berhasil menembus pasar global.

Sejumlah lagu mereka sempat mendominasi tangga musik dan memperluas pengaruh industri hiburan Korea Selatan di berbagai negara.

BIGBANG akan mengggelar tur dunia tahun ini untuk merayakan 20 tahun debut mereka.

TAGS   BIGBANG  Tur dunia  YG Entertainment  Konser 
JPNN VIDEO

