Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rayakan HAN 2025, Herman Deru Bernyanyi dan Bermain Bersama Anak-Anak

Selasa, 12 Agustus 2025 – 06:56 WIB
Rayakan HAN 2025, Herman Deru Bernyanyi dan Bermain Bersama Anak-Anak - JPNN.COM
Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dipenuhi tawa riang. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dipenuhi tawa riang.

Sebab, ratusan anak-anak yang merayakan HAN di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) Palembang, Senin (11/8/2025).

Acara yang digelar Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini berlangsung meriah, diwarnai beragam permainan tradisional dan wahana hiburan.

Baca Juga:

Hadir langsung, Gubernur Sumsel H. Herman Deru membaur bersama anak-anak. Ia berdialog hangat, menanyakan hobi hingga cita-cita mereka saat dewasa kelak.

Tak hanya berbincang, Herman Deru juga memberikan kuis berhadiah. Sorak sorai peserta terdengar setiap kali ada yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar.

Momen menjadi makin berkesan ketika Doktor Ilmu Komunikasi itu mengajak anak-anak bernyanyi bersama lagu-lagu anak populer seperti Anak Sehat dan Naik Kereta Api.

Baca Juga:

“Anak-anak seringkali belum menyadari bahwa hari ini adalah hari istimewa bagi mereka. Saya bersyukur bisa merayakan langsung bersama kalian,” ujar Herman Deru.

Menurutnya, pemilihan lokasi TPKS bertujuan agar anak-anak mengenal sejarah Sumsel sejak dini. “Pendidikan sejarah itu penting untuk membentuk karakter dan kebanggaan pada daerahnya,” tambahnya.

Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dipenuhi tawa riang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   HAN  anak  pendidikan  Herman Deru  Sumsel 
BERITA HAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp