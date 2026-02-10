Rayakan Hari Jadi ke-10, MS GLOW Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - MS Glow Beauty merayakan hari jadi ke-10 dengan mengusung tema “The Authentic 1 Decade” di Jakarta.

Perayaan itu menjadi tonggak sejarah penting bagi brand kecantikan lokal tersebut dalam merefleksikan pertumbuhan serta mempertegas komitmen membangun ekosistem bisnis berkelanjutan bersama puluhan ribu mitranya.

Acara ini dihadiri jajaran founder MS Glow, mitra bisnis dari seluruh Indonesia, hingga tokoh-tokoh penting pemerintahan.

Adapun di antaranya adalah Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, serta perwakilan dari DEKOPIN, Kadin, dan HIPMI.

"Pemerintah berkomitmen terus mendukung pelaku usaha perempuan melalui fasilitasi sertifikasi hingga pendampingan ekspor," kata Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2).

Tak hanya itu, Kementerian Ekonomi Kreatif RI memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi MS Glow dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Dalam momentum satu dekade ini, MS Glow meraih prestasi membanggakan dengan dinobatkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai merek produk kecantikan dengan kegiatan sosial terbanyak selama kurun waktu 10 tahun.

Hingga saat ini, MS Glow telah membangun jaringan lebih dari 25.000 mitra di seluruh Indonesia.