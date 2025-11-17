Rayakan HKN 2025, Holywings Peduli Gelar Senam Sehat Zumba

jpnn.com, MANADO - Holywings Peduli kembali menyelenggarakan kegiatan Senam Sehat Zumba, kali ini berlangsung di Dragon Manado.

Kegiatan tersebut diadakan sebagai wujud komitmen untuk mendukung gaya hidup aktif dan sehat di tengah masyarakat.

Berlangsung pagi hari, acara menarik antusiasme warga Manado dari berbagai kalangan, terkhususnya warga kelurahan Wenang Selatan.

Senam Sehat dimulai dengan pemanasan ringan yang dipandu instruktur profesional. Musik yang energik membuat peserta tampak semangat dan rileks. Gerakan zumba yang mudah diikuti sekaligus menyenangkan dipilih agar siapa pun bisa ikut merasakan manfaat kebugaran tanpa merasa terbebani.

Menariknya, pelaksanaan senam tersebut dilaksanakan pada 16 November, yang tepat berada di bulan Peringatan Kesehatan Nasional. Setiap 12 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN), sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat dan aktif.

Tema HKN 2025 yakni 'Generasi Sehat, Masa Depan Hebat' memperkuat pesan bahwa bahwa kesehatan generasi muda adalah fondasi bagi pembangunan bangsa yang produktif di masa depan.

Dengan memilih tanggal 16 November, kegiatan Holywings Peduli ini turut memeriahkan rangkaian spirit HKN, mengajak masyarakat Manado tidak hanya untuk 'memperingati' tetapi juga langsung bergerak aktif melalui senam zumba yang menyenangkan dan bermanfaat.

Mendorong masyarakat agar aktif bergerak secara rutin, karena aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung, metabolisme, dan kebugaran secara umum.