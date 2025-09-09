Rayakan HUT ke-24 Demokrat, SBY Serahkan Lukisan 'Only The Strong' Kepada Kader

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan live painting atau melukis secara langsung di hadapan ratusan kader Demokrat.

Kegiatan itu dilakukan dalam peringatan HUT Partai Demokrat ke-24 di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (9/9).

SBY menjelaskan lukisan yang diberi judul 'Only The Strong' itu menjadi simbol keteguhan, ketegaran, dan semangat perjuangan yang selama ini menjadi fondasi Partai Demokrat.

Karya seni tersebut kemudian diserahkan langsung oleh SBY kepada Partai Demokrat dan diterima secara resmi oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momen penyerahan lukisan ini disambut tepuk tangan meriah dari para kader yang hadir.

"Never give up. Jangan takut, jangan gamang manakala kita menghadapi ancaman yang berat dan serius. Kalau kita berani, kita bersama-sama, bersatu," kata SBY saat menjelaskan makna lukisan tersebut.

Dengan pemberian lukisan tersebut dan dipasang di Kantor DPP Partai Demokrat, SBY berpesan kepada kader Demokrat menjadi orang yang kuat.

Acara peringatan HUT Partai Demokrat ke-24 ini berlangsung khidmat dan penuh komitmen partai untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat.