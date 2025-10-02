Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rayakan HUT ke-27, Bank Mandiri Hadirkan Pasar Murah di Nawasena, Libatkan Ratusan UMKM

Kamis, 02 Oktober 2025 – 20:01 WIB
Rayakan HUT ke-27, Bank Mandiri Hadirkan Pasar Murah di Nawasena, Libatkan Ratusan UMKM - JPNN.COM
Bank Mandiri merayakan HUT ke-27 dengan menghadirkan pasar murah di Nawasena Mandiri Corporate University, Jakarta, Kamis (2/10). Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri dalam memperingati hari jadinya yang ke-27 kembali menegaskan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Mandiri menggelar Program Pasar Murah Mandiri yang diikuti ribuan masyarakat serta pelaku UMKM lokal berlokasi di Nawasena Mandiri Corporate University, Jakarta, Kamis (2/10).

Program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Bank Mandiri yang mengusung semangat Sinergi Majukan Negeri.

Baca Juga:

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, semangat tersebut menegaskan keinginan kuat perseroan untuk terus berkontribusi positif bersama seluruh insan bangsa demi kemajuan negeri.

Dia amenyampaikan selama 27 tahun hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri percaya bahwa kesejahteraan bangsa harus dibangun melalui kolaborasi dan kepedulian.

"Lewat Pasar Murah Mandiri, kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok sekaligus merasakan manfaat nyata kehadiran Bank Mandiri,” ujar Riduan.

Baca Juga:

Dalam program ini, Bank Mandiri menyediakan 50 ribu paket sembako yang bisa ditebus dengan harga terjangkau Rp 27 ribu.

Dari jumlah tersebut, 5 ribu paket disalurkan untuk masyarakat di Nawasena, Jakarta, sementara sisanya akan dibagikan melalui Pasar Murah Mandiri di 9 wilayah kerja atau Region Bank Mandiri lainnya pada 10 Oktober 2025 mendatang.

Bank Mandiri merayakan HUT ke-27 dengan menghadirkan pasar murah di Nawasena Mandiri Corporate University, Jakarta, Kamis (2/10)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank Mandiri  Pasar Murah  HUT Bank Mandiri  riduan  paket sembako  UMKM  Asta Cita Presiden Prabowo 
BERITA BANK MANDIRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp