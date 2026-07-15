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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rayakan HUT ke-27, PKSS Akselerasi Inovasi Digital Lewat Dua Layanan Baru

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:41 WIB
Rayakan HUT ke-27, PKSS Akselerasi Inovasi Digital Lewat Dua Layanan Baru - JPNN.COM
HUT ke-27, PKSS meluncurkan platform rekrutmen digital Prima Career dan Virtual Assistant Primadona. Foto: dok PKSS

jpnn.com, JAKARTA - President Director PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Sadmiadi mengatakan perusahan terus memperkuat transformasi digital.

Pada momentum HUT ke-27, PKSS meluncurkan platform rekrutmen digital Prima Career dan Virtual Assistant Primadona.

"Momentum HUT ke-27 menjadi komitmen PKSS untuk terus berinovasi dan mempercepat transformasi digital,” kata Sadmiadi, Rabu (15/7).

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Adapun Prima Career merupakan platform rekrutmen berbasis web (e-Recruitment) PKSS yang mengintegrasikan proses rekrutmen dalam satu sistem, sehingga memudahkan perusahaan memperoleh talenta terbaik.

Primadona merupakan virtual assistant PKSS yang memberikan kemudahan akses informasi bagi klien, calon pekerja, dan masyarakat melalui berbagai kanal layanan, termasuk Contact Center.

“Melalui peluncuran Primadona dan Prima Career, kami ingin menghadirkan solusi Human Resources yang adaptif, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi klien serta mendukung kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang," ucap Sadmiadi.

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Pada HUT ke-27 PKSS mengusung tema "Beyond Limits, Towards Together", sebagai refleksi untuk terus melampaui berbagai tantangan, mendorong inovasi, dan memperkuat kolaborasi.

PKSS juga menyelenggarakan kegiatan Donor Darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yang diikuti oleh para pekerja di Kantor Pusat PKSS. 

Pada momentum HUT ke-27, PKSS meluncurkan platform rekrutmen digital Prima Career dan Virtual Assistant Primadona.

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TAGS   kegiatan sosial  pkss  Inovasi  inovasi digital 
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