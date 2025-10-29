Rayakan HUT Ke-3, Partai Kedaulatan Rakyat Optimistis Meski Tanpa Disokong Tokoh Nasional

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) optimistis bertarung di Pemilu 2029 meski tanpa tokoh nasional di kepengurusannya.

PKR berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang melalui akar rumput atau dukungan rakyat kecil.

Hal itu terungkap dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 PKR yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Selasa (28/10) malam.

"Kami serahkan tumbuh dan besarnya partai ini kepada masyarakat. Tidak ada tokoh politik nasional. Kami ini membangun sebetulnya dari akar rumput, yakni masyarakat," tutur Ketua Umum PKR Tuntas Subagyo.

Dia menyampaikan, usia tiga tahun menjadi tonggak penting bagi Partai Kedaulatan Rakyat untuk terus tumbuh menjadi partai modern yang berpihak kepada rakyat kecil.

Peringatan yang mengusung tema “Tiga Tahun Konsisten, Melangkah Mantap Menuju Indonesia Berkeadilan” ini sekaligus menjadi momentum refleksi atas perjalanan partai dalam mengawal aspirasi rakyat serta memperkuat peran politik yang bersih, berpihak, dan berintegritas.

"Jadi, visi kami adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek politik, bukan menjadi objek politik. Itu salah satu yang menjadi perhatian kami selama ini," katanya.

Salah satu tagline yang diusung PKR bagi seluruh anggotanya ialah, "Make Indonesia Great Again" atau MIGA. Hal ini menjadi tekad bersama dan semangat baru untuk membuat Indonesia menjadi besar kembali.