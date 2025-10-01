Close Banner Apps JPNN.com
Rayakan HUT ke-36, Bank Raya Perkuat Fundamental Bisnis yang Tangguh sebagai Bank Digital

Rabu, 01 Oktober 2025 – 20:43 WIB
Bank Raya dalam merayakan HUT ke-36 optimistis dapat terus membangun fundamental bisnis yang tangguh dan menuju profitabilitas yang berkelanjutan. Ini sesuai semangat dari tema yang diusung, yakni Tangguh dan Tumbuh Sehat. Foto: Dokumentasi Bank Raya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya kembali memperkuat fundamental untuk dapat bertumbuh secara berkelanjutan dalam merayakan hari ulang tahun (HUT)-nya ke-36 yang jatuh pada 27 September 2025.

Hari jadi ini pun menjadi momentum bagi Bank Raya untuk melanjutkan visi menjadi Bank Digital Utama yang Memberikan Akses Terluas bagi Masyarakat di Indonesia dengan komitmen untuk bertumbuh akseleratif melalui inovasi produk digital agar dapat tetap relevan memenuhi kebutuhan perbankan nasabahnya di tengah kondisi market yang menantang.

Bank Raya optimistis dapat terus membangun fundamental bisnis yang tangguh dan menuju profitabilitas yang berkelanjutan.

Sebagai bank digital, komitmen Bank Raya untuk menjadi digital attacker BRI Group semakin diwujudkan dengan rangkaian inovasi produk dan fitur di bisnis digital setahun terakhir.

Melalui champion product-nya yaitu Aplikasi Raya, Bank Raya terus berkomitmen mendorong adopsi keuangan digital di masyarakat, pelaku usaha, dan juga komunitas agar dapat terus bertumbuh.

Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengatakan tema Tangguh dan Tumbuh Sehat yang diusung pada HUT ke-36 ini merupakan cerminan dari semangat Bank Raya untuk menjadi digital attacker BRI Group melalui inovasi produk berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan transaksi perbankan nasabahnya di tengah kondisi ekonomi makro yang menantang.

"Sehingga Bank Raya terus menjadi andalan untuk transaksi perbankan digital,” kata Ida Bagus Ketut Subagia dalam keterangannya, Rabu (1/10).

Salah satu champion product Bank Raya adalah Saku Bisnis, menjadi solusi bagi pengelolaan keuangan pelaku usaha dalam pengembangan bisnis.

