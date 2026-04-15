Rayakan HUT ke-4, Hello Store Hadirkan Promo & Ajak Komunitas Lari 5K Gratis di 3 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Hello Store, Authorized Apple Reseller (AAR) yang dioperasikan oleh PT Global Astha Niaga (PT GAN), menghadirkan program helloversary: Explore The Unexpected yang menggabungkan promo menarik dan pengalaman komunitas bagi pelanggan.

Selama periode ulang tahun hello Store yang keempat, pelanggan dapat menikmati promo bebas cicilan 1x dan potongan sampai Rp1,5 juta (Syarat & Ketentuan berlaku).

Hello Store juga mengajak pelanggan dan komunitas lari berpartisipasi dalam 5K Fun Run gratis dan sesi Ruang Kelas oleh expert di Jakarta, Bali, dan Bandung.

“Memasuki tahun keempat, hello Store terus berevolusi dari sekadar jaringan ritel menjadi ruang interaksi dan eksplorasi bagi pengguna Apple. Melalui helloversary, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan dengan menggabungkan edukasi teknologi dan gaya hidup aktif dalam satu ekosistem yang relevan,” ujar Wisnu Iskandar, CEO PT Global Astha Niaga (PT GAN).

Program di tiga kota ini menggabungkan sesi “Ruang Kelas” dan 5K Fun Run yang dirancang sesuai minat pelanggan di masing-masing kota.

Rangkaian perayaan dimulai di Bali melalui sesi Ruang Kelas yang mengeksplor fungsi MacBook untuk pembuatan dan edit film pendek pada 18 April di hello Level 21 Mall Denpasar bersama public figure, Keenan Pearce.

Kemudian pada 19 April diadakan 5K Fun Run dengan start dan finish di hello Store Plaza Renon bersama komunitas Indorunners.

Sementara di Jakarta pada 25 April melalui sesi Ruang Kelas untuk mengoptimalkan skill edit video dengan iPhone bersama beauty content creator Stefany Talita, serta 5K Fun Run bersama komunitas Riot Indonesia di hello Store Tebet.