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JPNN.com - Politik - Parpol

Rayakan HUT ke-48 AMPI Bareng Warga di Kantor, Jerry Sambuaga: Terus Berbuat Positif

Senin, 29 Juni 2026 – 07:14 WIB
Rayakan HUT ke-48 AMPI Bareng Warga di Kantor, Jerry Sambuaga: Terus Berbuat Positif - JPNN.COM
Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merayakan ulang tahun ke-48 secara sederhana di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/6). Foto: Ampi

jpnn.com, JAKARTA - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) merayakan merayakan ulang tahun ke-48 secara sederhana di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/6). 

Organinsasi sayap partai Golkar ini membagikan ratusan paket sembako kepada warga masyarakat sekitar dan karyawan di lingkungan DPP Partai Golkar.

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengungkapkan perayaan HUT ke-48 Ampi ini harus dirasakan oleh masyarakat sekitar.

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Hal itu sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menginstruksikan agar transformasi sekretariat atau kantor Partai Golkar di seluruh tingkatan sebagai pusat kegiatan masyarakat.

"Ini bukti konkret bahwa AMPI cepat dan responsif dalam melaksanakan arahan Ketum Bahlil dengan langsung melaksanakan kegiatan sosial bersama masyarakat di kantor Partai Golkar," ungkap Jerry dalam siaran persnya, Senin (29/6).

Jerry mengatakan momentum HUT AMPI tahun ini untuk mendorong agar jajaran dan seluruh kader-kadernya di daerah agar tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

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"HUT Ke-48 semoga AMPI bisa terus berjaya, hadir di tengah masyarakat, serta terus berbuat positif untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Perayaan HUT Ke-48 AMPI diawali dengan pemotongan tumpeng lalu dilanjutkan dengan aksi sosial berupa pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat.

AMPI merayakan ulang tahun ke-48 secara sederhana di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (28/6).

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TAGS   Ampi  HUT  Jerry Sambuaga  Golkar 
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