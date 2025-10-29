Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Rayakan HUT ke-5, IFG Life Gelar Donor Darah

Rabu, 29 Oktober 2025 – 21:11 WIB
Asuransi Jiwa IFG. Foto dok IFG

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menggelar kegiatan donor darah dalam memperingati hari jadinya yang ke-5.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama IFG Life dengan anggota holding IFG lain yaitu PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU).

Donor darah ini juga berkolaborasi dengan RS Pusat Pertamina sebagai mitra pelaksana.

Melalui kegiatan ini, IFG Life berharap dapat membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya donor darah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.

"Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-5 IFG Life, tetapi juga wujud komitmen kami dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui semangat kolaborasi, kami ingin mengajak lebih banyak pihak untuk turut berkontribusi bagi kemanusiaan, juga memperkuat sinergi antaranggota holding IFG dalam menghadirkan inisiatif sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas," ujar Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi.

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 244 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah, khususnya di wilayah Jakarta.

Selain donor darah, peserta juga berkesempatan mendapatkan fasilitas mini medical checkup dengan menunjukkan e-card Mandiri Inhealth pada aplikasi One by IFG, sebagai bagian dari upaya memantau kondisi kesehatan.

Dengan semangat "Protecting Life's Progress", IFG Life berharap semangat berbagi dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam aksi kemanusiaan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

