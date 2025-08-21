Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Sosial

Rayakan HUT ke-54, ASABRI Gelar Donor Darah

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:11 WIB
Rayakan HUT ke-54, ASABRI Gelar Donor Darah - JPNN.COM
PT ASABRI merayakan hari jadinya yang ke-54 dengan menggelar donor darah, yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Foto dok ASABRI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI merayakan hari jadinya yang ke-54 dengan menggelar donor darah, yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Donor darah ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ASABRI.

Kegiatan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, serta mendukung Asta Cita 4 Presiden Republik Indonesia: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.

Baca Juga:

“Melalui kegiatan donor darah ini, kami ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga nyawa, menumbuhkan rasa kemanusiaan, dan memperkuat ikatan sosial yang menjadi fondasi negeri. ASABRI hadir bukan hanya sebagai pengelola asuransi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari denyut kehidupan bangsa,” ujar Sekretaris Perusahaan ASABRI, Okki Jatnika.

Okki menuturkan setetes darah yang mengalir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa menuju Indonesia Maju.

Semangat kemerdekaan mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah berhenti—dulu melawan penjajah, kini melawan ketidakpedulian dan keterbatasan akses kehidupan.

Baca Juga:

Dengan peringatan HUT ke-54, ASABRI meneguhkan diri sebagai Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa, yang tidak hanya melindungi kesejahteraan prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri, tetapi juga ikut menghadirkan aksi nyata yang menghidupkan semangat persatuan dan kemanusiaan.

"Di usia ke-80 Republik Indonesia dan ke-54 ASABRI, semangat itu berpadu dalam satu tekad: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju," serunya.(chi/jpnn)

Sejak 54 tahun lalu, ASABRI telah mengemban amanah negara untuk menyelenggarakan program asuransi sosial.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

