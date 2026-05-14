Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Rayakan HUT Ke-61, PGN Gelar Khitan Massal

Kamis, 14 Mei 2026 – 03:21 WIB
Rayakan HUT Ke-61, PGN Gelar Khitan Massal - JPNN.COM
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar program khitan massal bagi 61 anak di setiap wilayah operasional perusahaan, dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61. Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar program khitan massal bagi 61 anak di setiap wilayah operasional perusahaan, dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) ini menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari komitmen untuk terus menghadirkan manfaat sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN seperti petugas kebersihan, customer service, security, driver, teknisi, serta masyarakat sekitar wilayah perusahaan dan masyarakat umum lainnya.

Baca Juga:

Sebagai tahap awal, kegiatan di laksanakan di Permata Sport Arena Daan Mogot, Jakarta, pada 12 Mei 2026 yang kemudian akan diikuti oleh SOR lainnya di berbagai wilayah operasional PGN yang direncanakan berlangsung pada musim liburan anak.

Sebanyak 61 anak dengan rentang usia 2-12 tahun telah mengikuti program ini. Dalam pelaksanaannya, PGN menggunakan metode khitan modern smart klamp yang dinilai lebih nyaman dan praktis bagi anak-anak.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan program khitan massal ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PGN dalam menghadirkan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Baca Juga:

Menurutnya, momentum perayaan HUT ke-61 PGN menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat nilai kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

“Momentum HUT ke-61 PGN ini kami maknai sebagai kesempatan untuk memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Kami ingin menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar Fajriyah.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga pekerja pendukung operasional PGN seperti petugas kebersihan, customer service.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PGN  Perusahaan Gas Negara  khitan massal  CSR 
BERITA PGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp