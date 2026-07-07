Rayakan HUT ke-61, Telkom Indonesia Gelorakan Semangat Transformasi Digital Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom memasuki usia ke-61 tahun.

Beragam kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakkan puncak peringatan ulang tahun Telkom dengan tajuk Siner61 Transformasi yang berlangsung di kawasan The Telkom Hub, Jakarta pada Senin (6/7).

Rangkaian kegiatan perayaan syukuran 61 tahun Telkom dihadiri dewan komisaris, jajaran direksi dan senior leader, ketua serikat karyawan, serta seluruh karyawan TelkomGroup.

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Direktur Utama Telkom Dian Siswarini bersama jajaran Direksi dan Senior Leader TelkomGroup mengunjungi booth Telkom Cycling Community pada rangkaian HUT ke-61 Telkom di The Telkom Hub, Jakarta, Senin (6/7). Kehadiran komunitas internal mencerminkan semangat kolaborasi dalam mendukung transformasi perusahaan. Foto: Dokumentasi Telkom

Acara yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) ini tak hanya diikuti oleh karyawan yang berada di Jakarta, tetapi juga seluruh karyawan TelkomGroup di lima wilayah Telkom Regional.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam sambutannya mengajak seluruh insan TelkomGroup untuk memaknai perjalanan Telkom serta berbagai pencapaian yang telah diraih bersama.

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Dian juga mengajak seluruh karyawan menjadikan momentum ulang tahun ini sebagai ajang refleksi atas kontribusi yang telah diberikan, sekaligus penyemangat untuk terus menghadirkan kinerja terbaik dalam mencapai target dan mengawal sukses transformasi TLKM 30 demi mewujudkan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Dia menegaskan transformasi TLKM 30 bukan sekadar proyek perusahaan, tetapi pilihan untuk menjadi lebih cepat mengambil keputusan, lebih berani berinovasi, dan lebih fokus untuk menghadirkan nilai.