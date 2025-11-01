Rayakan HUT ke-66, PERTINA Sambut Sekjen Baru Hingga Mou dengan Adidas, Semangat Pembaharuan Membara

jpnn.com, JAKARTA - PERTINA, organisasi induk cabang olahraga tinju amatir genap berusia 66 tahun pada Kamis 30 Oktober 2025.

Semangat pembaharuan membara sekaligus menandai komitmennya untuk membawa tinju amatir nasional menuju era kejayaan baru.

Acara perayaan yang berlangsung meriah di Sentosa Sea Food Restoran, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, pada Kamis malam, dihadiri oleh jajaran pengurus dari wilayah Jabodetabek dan Bandung, serta tokoh penting PERTINA, perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Perkenalan Sekjen Baru "Energi Muda dari Timur" menjadi momen puncak perayaan. Kevin Valentino Rouw, S.H. adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP PERTINA yang baru, seorang pengusaha muda sekaligus mantan atlet combat sport berprestasi asal Papua ini menyampaikan rasa syukur dan janji setianya untuk organisasi.

"Satu kehormatan buat saya, karena diberi kesempatan, amanah untuk menjadi Sekjen dari PERTINA. Semoga dengan hadirnya saya akan memberikan warna baru, energi baru, dan juga membawa organisasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya," ungkap Kevin Valentino Rouw.

Kevin berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola organisasi agar lebih produktif dalam mengantar atlet meraih juara. Berbekal pengalamannya sebagai atlet yang pernah bertanding di level internasional, ia juga aktif membina potensi atlet di daerah, khususnya Indonesia Timur.

Langkah strategis kemitraan global dengan ADIDAS merupakan langkah maju yang paling signifikan ditandai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PERTINA dan brand olahraga global, ADIDAS.

Kerja sama ini merupakan bentuk kepercayaan brand internasional terhadap kepengurusan baru PERTINA yang dianggap mampu memberikan dukungan maksimal bagi atlet melalui sejumlah program pembinaan tinju amatir nasional yang telah disiapkan.