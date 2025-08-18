Rayakan HUT ke-80 RI, Gojek Turut Berjuang Membangun Ekosistem Digital

jpnn.com, JAKARTA - Gojek, unit bisnis dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk berkomitmen untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem digital yang berdampak nyata bagi Indonesia dengan terus berjuang mengembangkan talenta lokal, sesuai dengan visi pemerintah untuk membangun SDM yang unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Hal tersebut sejalan dengan semangat perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 2025 yang mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

“Dengan semangat #PastiAdaJalan, Gojek menghadirkan inovasi teknologi yang memudahkan hidup pelanggan, membuka peluang pendapatan bagi mitra driver, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan mitra usaha. Peran kami adalah menjadikan teknologi sebagai jembatan yang mengubah tantangan menjadi peluang, agar seluruh ekosistem dapat maju bersama," ujar Direktur/Chief Operating Officer GoTo dan President Gojek Hans Patuwo.

Dari tangan para talenta teknologi lokal Gojek dan juga GoTo, lahir beragam layanan baru seperti GoCar Prestige, Kurasi Menu Sehat GoFood, GoFood Flash, GoMart 15 Menit, GoRide Instant Everywhere, GoSend 1 Jam Sampai, dan GoGreen SM, serta beragam promo menarik untuk mendorong permintaan pelanggan.

Untuk Mitra Driver, program Swadaya diperkuat melalui lima pilar: solusi finansial, jaminan sosial, kebutuhan sehari-hari, telekomunikasi, dan perawatan kendaraan.

Bagi mitra usaha, Gojek meluncurkan GoFood Merchant App (GMA), pembaruan dari aplikasi GoBiz yang memangkas proses pendaftaran GoFood menjadi 5 menit, serta memperluas program edukasi Pojok Belajar dari 8 ke 24 kota.

Riset Prasasti Center for Policy Studies (2025) menyatakan bahwa ekosistem GoTo berkontribusi menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp480,7 triliun pada 2024, menyerap lebih dari 2,03 juta tenaga kerja, serta membantu menurunkan angka kemiskinan hingga 0,45 poin persentase secara nasional.

“Kami percaya, di setiap Waktunya#Berjuang masyarakat Indonesia, #PastiAdaJalan untuk terus bergerak menuju Indonesia maju melalui inovasi pemberdayaan talenta teknologi lokal, serta dukungan nyata yang berdampak luas bagi jutaan mitra driver dan mitra usaha,” seru Hans.(chi/jpnn)