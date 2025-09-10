Rayakan HUT Partai dan Ultah SBY, Demokrat Riau Syukuran di Ladang Jagung

Rabu, 10 September 2025 – 10:32 WIB

jpnn.com - PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Riau memilih merayakan hari jadi partai ke-24 dengan sederhana, tanpa pesta mewah atau panggung hiburan, pada Selasa (9/9).

Perayaan berlangsung di ladang jagung milik kelompok tani binaan Demokrat di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru.

Momentum itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-76 Ketua Majelis Tinggi Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RISusilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Doa bersama pun dipanjatkan untuk kesehatan dan panjang umur SBY.

Hadir dalam syukuran sederhana ini, Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho yang juga Wali Kota Pekanbaru, Ketua Srikandi Demokrat Riau Sulastri, serta para kader dan anggota legislatif Demokrat.

Agung Nugroho mengatakan Demokrat Riau sengaja merayakan hari jadi partai dengan cara yang jauh dari kemewahan. Sebaliknya, kebersamaan dengan petani dipilih sebagai wujud nyata kedekatan Demokrat dengan masyarakat.

“Hari ini kami panen jagung di lahan seluas 10 hektare. Setelah panen, kami juga menanam cabai serta memberikan bantuan paket sembako untuk kelompok tani. Ini bentuk komitmen Demokrat dalam mendukung swasembada pangan,” ujar Agung.

Demokrat Riau saat ini membina kelompok tani dengan total lahan sekitar 110 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Riau.