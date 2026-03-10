Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Akomodasi

Rayakan Idulfitri, Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Program Kampoeng Silaturahmi

Selasa, 10 Maret 2026 – 17:25 WIB
Rayakan Idulfitri, Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Program Kampoeng Silaturahmi - JPNN.COM
Eid Cookies Hampers khas Lebaran yang dikemas dalam desain elegan dan eksklusif ini menjadi representasi perhatian dan apresiasi yang sempurna untuk keluarga tercinta maupun relasi bisnis yang berharga. Foto: Dokumentasi Swiss-Belresidences Kalibata

jpnn.com, JAKARTA - Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan rangkaian promo Lebaran 1447 H yang dikurasi secara istimewa untuk menciptakan pengalaman yang tak hanya berkesan, tetapi juga menyentuh hati.

Mengangkat semangat kebersamaan khas Lebaran, Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan program Kampoeng Silaturahmi yang tersedia mulai 22 Maret hingga 20 April 2026 dengan harga mulai dari IDR 177.000 net per orang.

Program ini menghadirkan beragam hidangan khas hari raya dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia, menjadikannya pilihan ideal untuk acara Halalbihalal maupun pertemuan keluarga besar.

Baca Juga:

Sebagai simbol manisnya berbagi, Eid Cookies Hampers ditawarkan seharga IDR 450.000 net per paket, berisi tiga toples kue kering 350 gram dengan pilihan Nastar, Kastengel, dan Brownies Cookies.

Hampers yang dikemas dalam desain elegan dan eksklusif ini menjadi representasi perhatian dan apresiasi yang sempurna untuk keluarga tercinta maupun relasi bisnis yang berharga.

Rayakan Idulfitri, Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Program Kampoeng Silaturahmi

Baca Juga:

Sementara itu, Hantaran Keluarga seharga IDR 350.000 net menghadirkan hidangan favorit Lebaran dalam paket praktis dan siap saji, memungkinkan setiap keluarga menikmati sajian berkualitas hotel dalam kehangatan rumah sendiri.

Setiap detail disiapkan dengan standar kualitas terbaik untuk memastikan pengalaman kuliner yang autentik dan memuaskan.

Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan program Kampoeng Silaturahmi dengan mengangkat semangat kebersamaan khas Lebaran yang tersedia mulai 22 Maret 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Swiss-Belresidences Kalibata  Idulfitri  Kampoeng Silaturahmi  promo lebaran  Lebaran  halalbihalal 
BERITA SWISS-BELRESIDENCES KALIBATA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp