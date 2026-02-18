Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Rayakan Imlek, Tina Toon Perkenalkan Buah Hatinya Ke Hadapan Publik

Rabu, 18 Februari 2026 – 04:12 WIB
Tina Toon bersama keluarga kecilnya. Foto: Instagram/tinatoon101

jpnn.com, JAKARTA - Momen Imlek tahun ini terasa spesial bagi Penyanyi sekaligus Politikus Tina Toon.

Sebab dalam momen Imlek kali ini, perempuan 32 tahun tersebut memperkenalkan wajah putri pertamanya ke hadapan publik.

Melalui akunnya di Instagram, Tina Toon membagikan potret kebersamaannya dengan sang suami dan buah hatinya.

Baca Juga:

Dalam foto tersebut, keluarga kecil tersebut memakai pakaian spesial dalam menyambut perayaan Imlek.

"Happy chinese new year," ujar Tina Toon melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (17/2).

Penyanyi yang terkenal lewat lagu 'Bolo-Bolo' itu lantas memperkenalkan buah hatinya.

Baca Juga:

Tina Toon memanggil anak perempuannya dengan sebutan 'Baby Megan'.

"Di momen spesial ini, biarkan aku memperkenalkan anak perempuan pertamaku, Baby Megan," tuturnya.

TAGS   Tina Toon  Buah Hati  Imlek  Tahun Baru Imlek 
