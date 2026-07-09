Rayakan International Yoga Day 2026 Lewat Kegiatan 'Rise & Reset'

jpnn.com, SENTUL - Aston Sentul Lake Resort & Conference Center berkolaborasi dengan 7PM Wellness sukses menyelenggarakan acara 'Rise & Reset' baru-baru ini.

Acara tersebut merupakan sebuah wellness gathering yang mengajak masyarakat untuk memulai hari dengan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa.

Kegiatan digelar dalam rangka memperingati International Yoga Day yang diperingati secara global setiap tanggal 21 Juni.

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Puluhan peserta dari berbagai komunitas mengikuti sesi yoga yang dipandu oleh instruktur profesional dalam suasana yang menenangkan.

Melalui tema 'Rise & Reset', Aston Sentul ingin mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu sejenak dari rutinitas sehari-hari, kembali terhubung dengan diri sendiri, serta membangun kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan.

General Manager, Albert Siregar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen hotel dalam menghadirkan lebih dari sekadar pengalaman menginap.

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"Aston Sentul terus berkomitmen menghadirkan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Wellness menjadi salah satu tren gaya hidup yang terus berkembang, dan kami ingin menjadi destinasi yang tidak hanya menawarkan kenyamanan menginap, tetapi juga memberikan ruang bagi para tamu dan komunitas untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental," ungkap Albert Siregar dalam keterangan resmi.

Melalui 'Rise & Reset', pihaknya berharap Aston Sentul dapat menjadi tempat di mana setiap orang dapat recharge, reconnect, dan menemukan keseimbangan hidup.