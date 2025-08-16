Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rayakan Kemerdekaan RI, Pelita Air Beri Diskon hingga Rp 808 Ribu, Cek Rutenya di Sini

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 16:09 WIB
Rayakan Kemerdekaan RI, Pelita Air Beri Diskon hingga Rp 808 Ribu, Cek Rutenya di Sini - JPNN.COM
Pelita Air resmi meluncurkan promo spesial bertajuk 'Merdeka SurPRICE' dengan potongan harga fantastis hingga Rp 808 ribu untuk pembelian tiket pesawat PP. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air terus memperkuat sayapnya di industri penerbangan nasional.

Awal Agustus ini, maskapai tersebut resmi menerima pesawat ke-14 dalam armadanya, membawa kabar segar bagi penumpang yang menantikan layanan lebih luas dan modern.

Selain menghadirkan pesawat baru, Pelita Air turut bersiap membuka rute internasional pertamanya menuju Singapura.

Baca Juga:

Pembukaan rute Singapura ini menjadi langkah strategis Pelita Air dalam memperluas konektivitas dan menarik minat wisatawan mancanegara.

Dengan rute ini, wisatawan Indonesia dapat menikmati akses cepat ke pusat bisnis dan wisata Asia Tenggara, sementara turis asing akan lebih mudah menjelajahi destinasi unggulan nusantara seperti Bali, Lombok, dan Sorong.

Dalam semangat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pelita Air menghadirkan kejutan manis bagi para penumpang setianya.

Baca Juga:

Maskapai ini resmi meluncurkan promo spesial bertajuk 'Merdeka SurPRICE' dengan potongan harga fantastis hingga Rp 808 ribu untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi (PP).

Traveler, influencer dan penggiat aviasi sejak 2020, Moch Taufik Syakrilillah menyampaikan antusiasnya terhadap promo baru Pelita Air dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

Pelita Air resmi meluncurkan promo spesial bertajuk 'Merdeka SurPRICE' dengan potongan harga fantastis hingga Rp 808 ribu untuk pembelian tiket pesawat PP

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelita Air  diskon  HUT Kemerdekaan RI  Pertamina  tiket pesawat  promo Pelita Air 
BERITA PELITA AIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp