Rayakan Kemerdekaan RI, Pelita Air Beri Diskon hingga Rp 808 Ribu, Cek Rutenya di Sini

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 16:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Air terus memperkuat sayapnya di industri penerbangan nasional.

Awal Agustus ini, maskapai tersebut resmi menerima pesawat ke-14 dalam armadanya, membawa kabar segar bagi penumpang yang menantikan layanan lebih luas dan modern.

Selain menghadirkan pesawat baru, Pelita Air turut bersiap membuka rute internasional pertamanya menuju Singapura.

Pembukaan rute Singapura ini menjadi langkah strategis Pelita Air dalam memperluas konektivitas dan menarik minat wisatawan mancanegara.

Dengan rute ini, wisatawan Indonesia dapat menikmati akses cepat ke pusat bisnis dan wisata Asia Tenggara, sementara turis asing akan lebih mudah menjelajahi destinasi unggulan nusantara seperti Bali, Lombok, dan Sorong.

Dalam semangat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia, Pelita Air menghadirkan kejutan manis bagi para penumpang setianya.

Maskapai ini resmi meluncurkan promo spesial bertajuk 'Merdeka SurPRICE' dengan potongan harga fantastis hingga Rp 808 ribu untuk pembelian tiket pesawat pulang-pergi (PP).

Traveler, influencer dan penggiat aviasi sejak 2020, Moch Taufik Syakrilillah menyampaikan antusiasnya terhadap promo baru Pelita Air dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia.