Rayakan Lebaran, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu & GP Ansor Bawean Salurkan Beasiswa Pelajar

jpnn.com, BAWEAN - Yayasan Akademi Nusantara Bersatu bersinergi dengan GP Ansor Bawean merayakan kemenangan Idulfitri 1447 H dengan aksi nyata.

Mereka menyalurkan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi di sela kemeriahan Pawai Takbiran, Jumat (20/3/2026) malam.

Langkah ini diambil untuk memastikan momentum hari raya juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Pulau Bawean.

Dalam kegiatan tersebut, Yayasan Akademi Nusantara Bersatu menyalurkan beasiswa kepada 10 siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan selama satu tahun penuh.

Dewan Pembina Yayasan Akademi Nusantara Bersatu, Nanang Qasim, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam memperluas akses pendidikan di daerah.

“Momentum Idulfitri kami manfaatkan untuk menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi dengan Pemuda Menara dan GP Ansor Bawean menjadi langkah strategis untuk memperkuat jangkauan program sosial di tingkat akar rumput.

“Sinergi ini penting agar program tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.