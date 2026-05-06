Rayakan Loyalitas, Rucika Berangkatkan 800 Peserta ke Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Rucika, penyedia solusi total sistem perpipaan terkemuka di Indonesia, sukses memberangkatkan 800 peserta yang berasal dari 376 mitra toko terbaiknya di Pulau Jawa dalam perjalanan eksklusif ke Korea Selatan pada 21-27 April 2026.

Program 'Bintang Rucika' itu bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan penghormatan atas komitmen, kerja keras, dan integritas para mitra yang telah membangun bisnis bersama Rucika dari nol hingga mencapai titik prestasi ini.

Malam penghargaan yang diadakan di Grand InterContinental Seoul Parnas menjadi momentum penguatan sinergi antara manajemen dan mitra.

Baca Juga: Loyalis Traveloka Vrita P Kini Jadi Pengguna Wuling BinguoEV Pro

Nicholas Widjaja, Direktur Rucika, menegaskan bahwa status kemitraan 'Bintang Rucika' bukan sekadar angka, melainkan refleksi kepercayaan yang telah terbangun selama puluhan tahun dan bagaimana para pemilik toko menjaga kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang.

"Malam ini adalah titik di mana semua aliran itu bertemu, Anda semua adalah bagian dari keluarga besar yang membuat Rucika terus tumbuh. Melalui tema 'Mengalir dalam Harmoni', kita berkomitmen untuk terus berjalan beriringan, menyelaraskan visi untuk menghadapi tantangan industri dengan sinergi yang lebih kuat di masa depan," ungkap Nicholas Widjaja dalam keterangan resmi.

Selain aspek apresiasi, Rucika menitikberatkan pada pertumbuhan kapasitas bisnis para anggota.

Edy Yunus, Chief Commercial Sales Retail Rucika, memberikan dorongan kuat bagi para mitra untuk terus meningkatkan standar operasional toko.

"Kehadiran di Korea Selatan ini membuktikan bahwa toko Anda berada di level bintang. Namun, bagi Bintang Rucika, pencapaian hari ini hanyalah sebuah baseline baru. Kami mendorong Anda untuk terus memperkuat disiplin sistem dan keberanian melakukan scale-up agar tetap menjadi pemimpin pasar yang tidak tergoyahkan di daerah masing-masing," tegas Edy